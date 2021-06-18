Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir hırsız, aracın kapısını açıp koltuğun üzerinde bulunan telefonu saniyeler içinde çaldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir hırsız, aracın kapısını açıp koltuğun üzerinde bulunan telefonu saniyeler içinde çaldı. Güvenlik kameralarını hesaba katmayan hırsız güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Olay, Kuşadası Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracını park edip ihtiyaçlarını almaya giden bir vatandaş, aracına döndüğünde telefonunu bulamadı. Her yerde kayıp telefonunu arayan adam, bir işyerine ait güvenlik kamera görüntüsünü izlediğinde telefonunun çalındığını tespit etti. Güvenlik kamera görüntüsünde hırsızın önce camı yarı açık olan aracın içindeki cep telefonunu almaya çalıştığı, telefonu açık olan camdan çalamayınca kapıyı açarak çalarak hızla aracın etrafından uzaklaştığı görülüyor.

Güvenlik kamerasını hesaba katmayıp, çaldığı telefonu bir poşete koyarak bölgeden uzaklaşan hırsızın eşkalini belirleyen güvenlik güçleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Telefonun sahibi karakola giderek, hırsızlık anı net bir şekilde görünen şahıstan şikayetçi oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı