Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı

Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir hırsız, aracın kapısını açıp koltuğun üzerinde bulunan telefonu saniyeler içinde çaldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir hırsız, aracın kapısını açıp koltuğun üzerinde bulunan telefonu saniyeler içinde çaldı. Güvenlik kameralarını hesaba katmayan hırsız güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Olay, Kuşadası Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracını park edip ihtiyaçlarını almaya giden bir vatandaş, aracına döndüğünde telefonunu bulamadı. Her yerde kayıp telefonunu arayan adam, bir işyerine ait güvenlik kamera görüntüsünü izlediğinde telefonunun çalındığını tespit etti. Güvenlik kamera görüntüsünde hırsızın önce camı yarı açık olan aracın içindeki cep telefonunu almaya çalıştığı, telefonu açık olan camdan çalamayınca kapıyı açarak çalarak hızla aracın etrafından uzaklaştığı görülüyor.

Güvenlik kamerasını hesaba katmayıp, çaldığı telefonu bir poşete koyarak bölgeden uzaklaşan hırsızın eşkalini belirleyen güvenlik güçleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Telefonun sahibi karakola giderek, hırsızlık anı net bir şekilde görünen şahıstan şikayetçi oldu. - AYDIN

Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı
Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı
Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti
Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saniyeler içinde araçtan cep telefonunu çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 18:54:02. #1.13#

title