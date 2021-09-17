İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Celal Şengör'ün canlı yayında bir kız öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını anlatması büyük tepki çekti. Şengör'ün "Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım" diyerek bahsettiği kişinin Saniye Güven Neumann olduğu ortaya çıktı. Kitap çevirmeni olan Güven'in Güney Afrika'da öğretim üyeliği yaptığı öğrenildi. Peki, Saniye Güven Neumann kimdir?

SANİYE GÜVEN NEUMANN KİMDİR?

Sabah'ın haberine göre Şengör'ün taciz ettiği ve 'eteğini kaldırıp tokat attım' dediği öğrencisinin, şimdilerin kitap çevirmeni ve Güney Afrika'da üniversitede öğretim üyeliği yapan Saniye Güven Neumann olduğu ortaya çıktı. Gündem haberler için bizi takip edin.

SANİYE GÜVEN NEUMANN KİMDİR?

1977 İstanbul doğumlu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu. 2000-2001 yılları arasında yabancı dil hazırlık programına dahil oldu ve 2002-2003 yılları arasında dil eğitimine İngiltere'de devam etti.

2003-2006 yılları arasında daha önce İstanbul Üniversitesi Çeviri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derslerini takip ettiği Veysel Atayman'ın teşvikiyle bir yayın kuruluşunda çevirmen olarak çalıştı. 2006 yılında çıkan af yasası ile yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geri döndü. 2007 yılında Celal Şengör danışmanlığı altında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2008 yılında doktora eğitimi için Güney Afrika'daki Witswatersrand Üniversitesi'nin Evolutionary Studies Institute'de (Evrim Çalışmaları Enstitüsü) kaydoldu. Halen aynı enstitüde çalışmalarına devam etmektedir.

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