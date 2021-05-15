Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkı sözleri! 'Düştüm' şarkısının sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkı sözleri! 'Düştüm' şarkısının sözleri nelerdir?

Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkı sözleri! 'Düştüm' şarkısının sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Şanışer ve Cem Adrian'ın yeni parçası Düştüm 14 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 270 bin izlenmeye ve 30 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm sözleri nelerdir?

Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞANIŞER FT. CEM ADRİAN - DÜŞTÜM ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat kısmı: Şanışer]

Hiç yıkanmamış sokaklara

Hiç yaşanmamış yalanlara

Dünya diye düştüm

Dünya diye düştüm

Hiç kanılmamış yalanlara

Hiç okunmamış kitaplara

Düştüm, düştüm

[Kısım 1: Şanışer & Cem Adrian]

Karşılıksız gülümsemelerin cehennemine

Sevgisiz kalmaların, hakkını olmayanın almaların dünyasına

Düştüm (Düştüm)

İçimde bi'kaç anı kaldı

Ateş gibiydim, kime değdiysem canı yandı

Hatırladığım hadiselerin kaçı gerçek, kaçı yanlı?

Kaçında ben hatalıydım kim bilir?

Kurusu yandı, yaşı yandı

Herkesle barışmak istiyorum

Ne yaşadıysam acı tatlı

Bağrışları, kavgaları

Kaldırmıyor başım artık benim

Geleceğimle ilgili büyük bir karar aldım demin

Çünkü artık herkes yaram, hiç kimse yarabandım değil

İstanbul'a benzetiyorum kendimi

Ki İstanbul tanıdığım en yapayalnız şehir

Affetmeyi öğrenir ya insan dara düştü mü

Kırıldığım herkesi affettim

Sadece bana küskünüm

Boynum eğri ama daha düzgünüm

Ve artık eskisi kadar özgün değilim sanırım

Daha üzgünüm

[Nakarat kısmı: Şanışer]

Hiç yıkanmamış sokaklara

Hiç yaşanmamış yalanlara

Dünya diye düştüm

Dünya diye düştüm

Hiç kanılmamış yalanlara

Hiç okunmamış kitaplara

Düştüm, düştüm

[Kısım 2: Cem Adrian]

Kendimi bulduğum, bir aşkı vurduğum

Bir yolun sonunda ateşe durduğum yere

Düştüm

Yine düştüm

Elimde anahtar, önümde kapılar

Kilitli kaldığım bir karanlığın içine

Düştüm

Yine düştüm

Duy sesimi (Duy sesimi)

Uzat elini (Uzat elini)

Çek çıkar (Çek çıkar)

Kurtar beni (kurtar beni)

Duy sesimi (Duy sesimi)

Uzat elini (Uzat elini)

Çek çıkar (Çek çıkar)

Kurtar beni (kurtar beni)

[Nakarat kısmı: Şanışer]

Hiç yıkanmamış sokaklara

Hiç yaşanmamış yalanlara

Dünya diye düştüm

Dünya diye düştüm

Hiç kanılmamış yalanlara

Hiç okunmamış kitaplara

Düştüm, düştüm

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkısı 14 Mayıs 2021 Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 275 bin izlenme ve 31 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Sarp Palaur (Şanışer) & Cem Adrian

Produced by Murat Acar

Mix & Mastering: Kadim Tekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Sergey Lavrov Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Samet Aybaba Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkı sözleri! 'Düştüm' şarkısının sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:49:37. #1.15#

title