Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkı sözleri! 'Düştüm' şarkısının sözleri nelerdir?

Şanışer ve Cem Adrian'ın yeni parçası Düştüm 14 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 270 bin izlenmeye ve 30 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm sözleri nelerdir?

Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞANIŞER FT. CEM ADRİAN - DÜŞTÜM ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat kısmı: Şanışer]

Hiç yıkanmamış sokaklara

Hiç yaşanmamış yalanlara

Dünya diye düştüm

Dünya diye düştüm

Hiç kanılmamış yalanlara

Hiç okunmamış kitaplara

Düştüm, düştüm

[Kısım 1: Şanışer & Cem Adrian]

Karşılıksız gülümsemelerin cehennemine

Sevgisiz kalmaların, hakkını olmayanın almaların dünyasına

Düştüm (Düştüm)

İçimde bi'kaç anı kaldı

Ateş gibiydim, kime değdiysem canı yandı

Hatırladığım hadiselerin kaçı gerçek, kaçı yanlı?

Kaçında ben hatalıydım kim bilir?

Kurusu yandı, yaşı yandı

Herkesle barışmak istiyorum

Ne yaşadıysam acı tatlı

Bağrışları, kavgaları

Kaldırmıyor başım artık benim

Geleceğimle ilgili büyük bir karar aldım demin

Çünkü artık herkes yaram, hiç kimse yarabandım değil

İstanbul'a benzetiyorum kendimi

Ki İstanbul tanıdığım en yapayalnız şehir

Affetmeyi öğrenir ya insan dara düştü mü

Kırıldığım herkesi affettim

Sadece bana küskünüm

Boynum eğri ama daha düzgünüm

Ve artık eskisi kadar özgün değilim sanırım

Daha üzgünüm

[Nakarat kısmı: Şanışer]

Hiç yıkanmamış sokaklara

Hiç yaşanmamış yalanlara

Dünya diye düştüm

Dünya diye düştüm

Hiç kanılmamış yalanlara

Hiç okunmamış kitaplara

Düştüm, düştüm

[Kısım 2: Cem Adrian]

Kendimi bulduğum, bir aşkı vurduğum

Bir yolun sonunda ateşe durduğum yere

Düştüm

Yine düştüm

Elimde anahtar, önümde kapılar

Kilitli kaldığım bir karanlığın içine

Düştüm

Yine düştüm

Duy sesimi (Duy sesimi)

Uzat elini (Uzat elini)

Çek çıkar (Çek çıkar)

Kurtar beni (kurtar beni)

Duy sesimi (Duy sesimi)

Uzat elini (Uzat elini)

Çek çıkar (Çek çıkar)

Kurtar beni (kurtar beni)

[Nakarat kısmı: Şanışer]

Hiç yıkanmamış sokaklara

Hiç yaşanmamış yalanlara

Dünya diye düştüm

Dünya diye düştüm

Hiç kanılmamış yalanlara

Hiç okunmamış kitaplara

Düştüm, düştüm

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkısı 14 Mayıs 2021 Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 275 bin izlenme ve 31 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Sarp Palaur (Şanışer) & Cem Adrian

Produced by Murat Acar

Mix & Mastering: Kadim Tekin