Şanghay İşbirliği Örgütü Dağlık Karabağ'ı görüştü
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Şanghay İşbirliği Örgütü Dağlık Karabağ'ı görüştü

10.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:21
Şanghay İşbirliği Örgütü Dağlık Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmayı üye ülkenin liderlerine anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmayı üye ülkenin liderlerine anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya geldi. Telekonferans yoluyla yapılan toplantıda; Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakan'ı Narenda Modi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Pakistan Başbakan'ı Imrah Khan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve örgüte gözlemci ülke olarak katılan Belarus Başbakanı Syarhey Rumas ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin toplantıda üye ülkelerdeki Covid-19 salgınına ilişkin yapılan çalışmaları aktardı. Rusya'nın şu ana kadar 2 korona virüs aşısını tescil ettiğini belirten Putin yakın zamanda ülkesinin üçüncü aşıyı da tescil edeceğini anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin örgüt üyesi ülkelerin liderlerine Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmaya dair bilgilendirme yaparak, "Sağlanan uzlaşmayı ve akan kanın durması hakkında varılan mutabakatları büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim. Son zamanda attığımız tüm adımların Azerbaycan ve Ermenistan halklarının çıkarına olacak uzun süreli barışın tesis edilmesini sağlayacağını umuyorum" dedi. Belarus konusuna da değinen Putin, dış güçlerin Belarus halkına dayatmalarının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Belarusluların bu sorunu sakince çözmesine fırsat vermeliyiz. Belaruslu dostlarımıza eşi benzeri görülmemiş bir baskı yapılıyor. Aynı durum Kırgızistan ve Moldova'da da geçerlidir" şeklinde konuştu.

-İHA-

Şanghay İşbirliği Örgütü Dağlık Karabağ'ı görüştü
Şanghay İşbirliği Örgütü Dağlık Karabağ'ı görüştü
Şanghay İşbirliği Örgütü Dağlık Karabağ'ı görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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