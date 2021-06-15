Sangal Esports Wild Rift kadrosunu açıkladı!
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Sangal Esports Wild Rift kadrosunu açıkladı!

Sangal Esports Wild Rift kadrosunu açıkladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Wild Rift arenasına resmi olarak giriş yapan organizasyon geçtiğimiz saatlerde kadrosunu duyurdu!

Geçtiğimiz günlerde Wild Rift arenasına menajer duyurusuyla resmi olarak giriş yapan Sangal Esports Wild Rift kadrosunu açıkladı. Umut "Standhaft" Berk ile geçtiğimiz günlerde menajer olarak anlaşan organizasyon, oyun içi kadrosunu geçtiğimiz saatlerde duyurdu.

Sangal Esports, Wild Rift kadrosunu bir video paylaşımı ile duyurdu. Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Umut 'Standhaft' Berk (Menajer)

Mahmut Can 'Thea' Yalçın (Koç)

Ahmet Kutay 'Finarfin' Artık (Analist)

Aziz Batuhan 'Lemiom' Bodur

Emirhan 'Nyssa' Okumuş

Eyüp 'COOLFx' Tunç

Ozan 'Kesko' Keskin

Selim 'Te Di' Koç

Bu duyurunun ardından organizasyon sahibi Emre Ergül ve takım menajeri Umut Berk şu açıklamalara yer verdi:

Emre Ergül: Mobil espor sahnesini de takip ediyor ve farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Wild Rift henüz yeni bir oyun olmasına rağmen potansiyeli çok yüksek. Kadromuzun hedefleri de bizim hedeflerimizle uyuşunca bu bizim için büyük bir fırsata dönüştü. Umarız Wild Rift'te de ülkemizi gururla temsil edebileceğimiz turnuvalara Sangal Esports damgası vuracağız!

Umut Berk: Sangal Esports'un bir parçası olmak mutluluk verici. Sangal ismini ve formasını hakkını vererek taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Efsane bir kadroyla çok güzel bir yola çıkıyoruz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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