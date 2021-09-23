Sangal Esports ve BenQ ZOWIE yeni bir işbirliğine imza attı

Espor dünyasının tanınan markalarından biri olan Zowie, yapılan son açıklamalara göre Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme amacıyla kurulan Sangal Esports'un monitör partnerliğini üstlendiğini duyurdu.

Hayata geçirilen bu partnerlik kapsamında Sangal Esports oyuncuları artık Zowie XL-K serisi Espor Monitörlerini kullanacak. Yeni XL-K Serisi monitörler ile oyuncular DyAc+, Color Vibrance ve Black eQualizer Teknolojisi gibi Fps oyunlarında çok önem arz eden özelliklerin yanı sıra, yeni ve güncellenmiş OSD ile tüm favori ayarlarını sınıflandırabilecekler. Bunun yanı sıra en önemli güncelleme ise Paylaşılabilir XL Ayarları artık oyuncular ile cfg dosyası olarak kaydettikleri monitör ayarlarını yurtdışındaki turnuvalarda kullanılan XL-K serisi monitörlere hızlıca adapte edebilecekler ve ısınma ve diğer kurulum süreçlerine çok daha fazla zaman ayırabilecekler.

BenQ Türkiye Ülke Müdürü Ergin Yavuzol yapılan bu işbirliğini şu sözlerle anlattı: "Sangal Esports ile başlattığımız bu işbirliğini duyurmaktan çok mutluyuz. BenQ ZOWIE olarak amacımız profesyonel oyuncuların ihtiyaçlarına uygun tasarlanan ve problemlerine çözümler sunan monitör ve ekipmanlar üretmek. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmalar ile dünyadaki profesyonel oyuncuların ekipmanlarının ve özel ayarlarının listelendiği prosettings websitesinin son yıllardaki verilerine göre, özellikle CS: GO, VALORANT, CoD ve PUBG gibi FPS oyunlarında dünya çapında profesyonel oyuncular tarafından en çok tercih edilen marka konumundayız. Bu global vizyonumuzu ve görüntü teknolojilerindeki uzmanlık ve tecrübemizi Türkiye'ye taşıyarak, Türkiye'nin FPS oyunlarında en başarılı takımlarından biri olan Sangal Esports'un görüntü teknolojilerindeki partneri olarak gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile Türkiye'deki espor ekosisteminin gelişmesine fayda sağlamayı amaçlıyoruz."

Sangal Esports Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü Emre Ergül ise yaptığı basın açıklamasında "Dünya'nın en büyük monitör üreticisi BenQ ZOWIE ile çalışmak bizler için için gurur verici. Profesyonel oyuncularımızın oyun içerisinde maksimum verimi alabilmesi ve rakiplerinden bir adım öne geçebilmesi için ZOWIE ile yakın bir çalışma içerisinde olacağız. Amacımız bu işbirliğinin iki taraf için de uzun soluklu ve başarılı olmasını sağlamaktır." sözlerini kullandı.

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