Sangal Esports ve BenQ ZOWIE yeni bir işbirliğine imza attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sangal Esports ve BenQ ZOWIE yeni bir işbirliğine imza attı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Sangal Esports ve BenQ ZOWIE yeni bir işbirliğine imza attı

Sangal Esports sponsorları arasınaBenQ ZOWIE ile geniş

Espor dünyasının tanınan markalarından biri olan Zowie, yapılan son açıklamalara göre Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme amacıyla kurulan Sangal Esports'un monitör partnerliğini üstlendiğini duyurdu.

Hayata geçirilen bu partnerlik kapsamında Sangal Esports oyuncuları artık Zowie XL-K serisi Espor Monitörlerini kullanacak. Yeni XL-K Serisi monitörler ile oyuncular DyAc+, Color Vibrance ve Black eQualizer Teknolojisi gibi Fps oyunlarında çok önem arz eden özelliklerin yanı sıra, yeni ve güncellenmiş OSD ile tüm favori ayarlarını sınıflandırabilecekler. Bunun yanı sıra en önemli güncelleme ise Paylaşılabilir XL Ayarları artık oyuncular ile cfg dosyası olarak kaydettikleri monitör ayarlarını yurtdışındaki turnuvalarda kullanılan XL-K serisi monitörlere hızlıca adapte edebilecekler ve ısınma ve diğer kurulum süreçlerine çok daha fazla zaman ayırabilecekler.

BenQ Türkiye Ülke Müdürü Ergin Yavuzol yapılan bu işbirliğini şu sözlerle anlattı: "Sangal Esports ile başlattığımız bu işbirliğini duyurmaktan çok mutluyuz. BenQ ZOWIE olarak amacımız profesyonel oyuncuların ihtiyaçlarına uygun tasarlanan ve problemlerine çözümler sunan monitör ve ekipmanlar üretmek. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmalar ile dünyadaki profesyonel oyuncuların ekipmanlarının ve özel ayarlarının listelendiği prosettings websitesinin son yıllardaki verilerine göre, özellikle CS: GO, VALORANT, CoD ve PUBG gibi FPS oyunlarında dünya çapında profesyonel oyuncular tarafından en çok tercih edilen marka konumundayız. Bu global vizyonumuzu ve görüntü teknolojilerindeki uzmanlık ve tecrübemizi Türkiye'ye taşıyarak, Türkiye'nin FPS oyunlarında en başarılı takımlarından biri olan Sangal Esports'un görüntü teknolojilerindeki partneri olarak gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile Türkiye'deki espor ekosisteminin gelişmesine fayda sağlamayı amaçlıyoruz."

Sangal Esports Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü Emre Ergül ise yaptığı basın açıklamasında "Dünya'nın en büyük monitör üreticisi BenQ ZOWIE ile çalışmak bizler için için gurur verici. Profesyonel oyuncularımızın oyun içerisinde maksimum verimi alabilmesi ve rakiplerinden bir adım öne geçebilmesi için ZOWIE ile yakın bir çalışma içerisinde olacağız. Amacımız bu işbirliğinin iki taraf için de uzun soluklu ve başarılı olmasını sağlamaktır." sözlerini kullandı.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
PES 2022 ne zaman çıkacak? PES'in yeni oyunu eFootball oynanış detayları! PES 22 çıkış tarihi!

PES 2022 ne zaman çıkacak? PES'in yeni oyunu eFootball oynanış detayları! PES 22 çıkış tarihi!
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Lionel Messi Sergen Yalçın Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mario Balotelli Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sangal Esports ve BenQ ZOWIE yeni bir işbirliğine imza attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 23:39:07. #1.12#