Sangal Esports Spring Sweet Spring 2 turnuvasında mücadele edecek!
Temsilcimize turnuvada başarılar diliyoruz!
Ülkemizi uluslararası CS: GO arenasında başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports Spring Sweet Spring 2'de mücadele edecek. Biz de sizler için turnuva hakkında detayları derledik.
Turnuvaya toplamda 32 takım katılacak ve kıyasıya mücadele edecek. Turnuva 10 Mayıs Pazartesi (yarın) günü başlayacak ve toplamda 3 gün sürecek ve 21 Mayıs Cuma günü son bulacak. Turnuva süresince tüm maçlar BO3 üzerinden oynanıp Double-Elimination adı verilen sistemle oynanacak.
Turnuvada mücadele edecek takımlar ise sırasıyla şu şekilde:
Wisla Krakow
Tricked
Izako Boars
1WIN
Sangal Esports
Fiend
Galaxy Racer
Case
Lilmix
OFFSET
EC Brugge
AGF
100PG
HONORIS
KOVA
NASR
GamerLegion
Caronte
4lory
GORILLAZ
hREDS
eXploit
Chetz
Infinite
M1 EDEN
MASONIC
Ambush
SJ
777
Astralis Talent
mYinsanity
Lyngby Vikings
Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'a başarılar diliyor ve bayrakları astırmasını temenni ediyoruz! Güç sizinle olsun.
Kaynak: Playerbros