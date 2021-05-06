Sangal Esports PACT karşılaşması başlıyor!
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Sangal Esports PACT karşılaşması başlıyor!

Sangal Esports PACT karşılaşması başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Karşılaşma saat 14: 20'de başlıyor!

Ülkemizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Sangal Esports PACT karşılaşması başlıyor.

LOOT.BET Season 9 turnuvasında oynanacak karşılaşma saat 14: 20'de başlayacak. BO3 üzerinden oynanacak karşılaşmanın haritaları ise henüz belirlenmedi. Maçın yayını ise üç kanal üzerinden yapılacak. Kanallar sırasıyla , ve Twitch kanalı.

İsterseniz kadrolara ve diğer detaylara birlikte göz atalım. İki takımın maça çıkacağı muhtemel kadro şu şekilde:

Sangal Esports

MAJ3R

paz

ngiN

l0gicman

S3NSEY

PACT

MINSE

lunAtic

darko

Sobol

bnox

İki takımın öne çıkan oyuncuları ise paz ve Sobol. 

BİLMENİZ GEREKENLER

Sangal Esports oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Temsilcimizin oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla Tricked (2-1), Endpoint (2-0), EC Brugge (2-0), UMX (2-0W), EC Brugge (2-1).

PACT da oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Organizasyonun oynadığı maçlar ise geçmişten günümüze sırasıyla ex-Winstrike (16-8), Infinite (16-6), Caronte (19-17), eXploit (2-1W), Endpoint (2-0)

CS: GO Bet oranlarına göz attığımızda ise Sangal Esports favori takım oluyor. Ancak oranlar birbirine çok yakın olduğu için karşılaşma farklı bir şekilde de bitebilir.

Kaynak: Playerbros

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