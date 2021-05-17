Sangal Esports Nexus karşısında galibiyet aldı!

Tebrikler .sangalgg

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports Nexus karşısında galibiyet aldı. BLAST Rising 2021 turnuvasında temsilcimizin rakibi Nexus oldu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden galibiyet paylaşımını yapmayı unutmadı.

BO3 üzerinden oynanan karşılaşmanın haritaları sırasıyla Nuke, Vertigo ve Mirage oldu. Temsilcimiz karşılaşmayı Vertigo ve Mirage haritalarında aldığı galibiyetle 2-1 kazanmayı başardı. Oynanan haritalar ve sonuçları ise şu şekilde:

Nuke: 16 - 13 Lose

Vertigo: 16 - 5 Win

Mirage: 16 - 14 Win

Karşılaşmalar sonucunda karşılaşmanın MVP'si ise Engin "ngiN" Kor oldu. Temsilcimiz birazdan Budapest Five ekibine karşı oynayacak.

Playerbros ekibi olarak temsilcimize başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

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Kaynak: Playerbros