Sangal Esports Nexus karşısında galibiyet aldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sangal Esports Nexus karşısında galibiyet aldı!

Sangal Esports Nexus karşısında galibiyet aldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tebrikler .sangalgg

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Sangal Esports Nexus karşısında galibiyet aldı. BLAST Rising 2021 turnuvasında temsilcimizin rakibi Nexus oldu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden galibiyet paylaşımını yapmayı unutmadı.

BO3 üzerinden oynanan karşılaşmanın haritaları sırasıyla Nuke, Vertigo ve Mirage oldu. Temsilcimiz karşılaşmayı Vertigo ve Mirage haritalarında aldığı galibiyetle 2-1 kazanmayı başardı. Oynanan haritalar ve sonuçları ise şu şekilde:

Nuke: 16 - 13 Lose

Vertigo: 16 - 5 Win

Mirage: 16 - 14 Win

Karşılaşmalar sonucunda karşılaşmanın MVP'si ise Engin "ngiN" Kor oldu. Temsilcimiz birazdan Budapest Five ekibine karşı oynayacak.

Playerbros ekibi olarak temsilcimize başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

İlginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Beren Saat Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sangal Esports Nexus karşısında galibiyet aldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 17:32:22. #1.16#

title