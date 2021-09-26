Sangal Esports Kipperman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı! - Haberler
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Sangal Esports Kipperman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Sangal Esports Kipperman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı!

Sangal Esports VALORANT kadrosunda ayrılık!

CS: GO'daki başarıları ile bilinen espor organizasyonu Sangal Esports Kipperman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tecrübeli espor kulübü yaptığı paylaşım ile VALORANT kadrosundaki ayrılığı taraftarlarına işte böyle verdi!

Sangal Esports kurucusu Emre Ergül bu ayrılığın ardından "Taylan genç yaşına rağmen çok yetenekli ve olgun bir oyuncu. Eminim önümüzdeki dönemlerde adından sıkça söz ettirecek. Emeklerin ve özverin için teşekkürler, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Sangal Esports'un yeni VALORANT oyuncusunun kim olacağı da taraftarlar tarafından merak edilir oldu. Herhangi bir söylenti ve resmi bir açıklama olmasa da Sangal'ın yakın zamanda yeni bir oyuncuyu duyurması bekleniyor!

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