Sangal Esports ilk galibiyetini aldı!

Temsilcimiz Sangal, çıktığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak ligde ilk galibiyetini aldı.

ESEA Advanced 35. Sezonunu şampiyon tamamlayan temsilcimiz adını bir üst lige yazdırmıştı. İlk maçını Polonyalı Anonymo takımına kaybeden Sangal ikinci maçında hata yapmadı. Beş yıldır Counter-Strike arenasında mücadele eden Nexus son haritada temsilcimize boyun eğdi.

ESEA Premier 36. Sezonunun Avrupa Bölgesinde bugün sadece temsilcimizin maçı gerçekleşti. Yoğun bir Ocak - Şubat ayı fikstürü geçiren temsilcimiz geçte olsa ikinci maçına çıktı. Sangal ve Nexus arasında geçen karşılaşmada sırasıyla Dust 2, Mirage, Vertigo haritaları oynandı.

Sangal vs Nexus - Dust 2

Milli haritamıza temsilcimiz Sangal 6-1'lik seriyle hızlı bir giriş yaptı. Maça iyi başlayıp sonradan düşüşe geçen temsilcimiz T tarafında başladığı haritada rakibin savunmasını bir türlü kıramadı. Rakibimiz üst üste kazandığı 6 rauntla birlikte motive oldu fakat ilk yarının son iki raundunu kaybetti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Sangal Esports ilk yarıyı 8-7 önde kapattı. İkinci yarıda da dengeli ve birinci yarıya benzeyen bir oyun gördük. İkinci yarıda değişen tek şey rakibin 8-7 kazanarak haritayı uzatmalara götürmesi oldu. Temsilcimiz Sangal uzatmaları da 4-2 kazanarak milli haritamız Dust 2 haritasını 19-17 kazanmış oldu.

Sangal vs Nexus - Mirage

Karşılaşmanın ikinci haritası Romanyalı rakibimiz Nexus tarafından seçilen Mirage oldu. İlk haritanın aksine kendi seçtiği haritaya daha iyi başlayan Nexus haritada ilk yarıyı 12-3'lük skorla kapattı. Bildiğimiz ve kendimize güvendiğimiz haritada böyle bozguna uğratmak temsilcimizin morallerini baya bozdu. Ancak ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Sangal 5 raunt üst üste almasını bildi fakat rakibine yetişimedi. İlk yarıdaki avantajını kullanarak ikinci yarıda 4 ranut kazanan Nexus haritayı 16-9'luk skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Nexus, Sangal ekibinin Vertigo zayıflığını bildiği için son haritaya daha konsantre gitmiş oldular.

Sangal Esports vs Nexus - Vertigo

Serinin son haritası ortak seçimle Vertigo seçildi. Üçüncü haritaya giriş yapmadan önce kesin bu maçta kaybedilecek diye düşünürken Sangal izleyicilerini şoka uğrattı. Vertigo haritasına çok iyi bir başlangıç yaptı. Kaptan Engin "MAJ3R" Küpeli'nin dediği gibi "füll föküs" maça çıkan temsilcimiz rakibine adeta acımadı. İlk yarıda sadece 3 raunt verip 12 tur alan Sangal ilk yarıda 12-3 hem skor avantajı kaptı hem de moral depoladı. Maçın ikinci yarısında tabanca raundunu kaybeden temsilcimiz geriye kalan son 4 turu kazandı. Son haritayla birlikte 16-4'lük ağır bir skor farkıyla seriyi kazandı.

Karrigan FaZe'e Geri Döndü

Bu sonuçla birlikte Sangal, ESEA Premier Sezon 36'da çıktığı ikinci karşılaşmasında 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bir önceki maçta daha dağınık olan Sangal yoğun fikstürün ardından dinlenmiş ve daha dinç bir takım izletti. Tek sıkıntının Mirage haritasında ve bazı maçlarda skorunu 15 kadar çıkartıp birden maçtan düşmesi. Ancak zamanla Top 20 takım arasına girebilecek bir potansiyelde var kadroda bazı oyuncular değişirse tabi. Temsilcimiz Sangal diğer maçlarına bakmak isterseniz buradan gidebilirsiniz.

Kaynak: ESporTimes