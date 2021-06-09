Sangal Esports ESEA Premier League'de SINNERS Esports'u mağlup etti
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Sangal Esports ESEA Premier League'de SINNERS Esports'u mağlup etti

Sangal Esports ESEA Premier League'de SINNERS Esports'u mağlup etti
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tebrikler sangalgg !

Ülkemizi başarıyla temsil eden Sangal Esports galibiyetlerine devam ediyor. Sangal Esports ESEA Premier League'deki 4. maçında SINNERS Esports karşısında 2-0'lık skorla galip geldi. Temsilcimiz ESEA Premier League'de başarılı gidişatına devam ediyor.

Bo3 formatında oynanan karşılaşmada ilk harita Sangal'ın seçimiyle Inferno oldu. Başa baş giden mücadelede 16-14 galip gelen temsilcimiz seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Serinin ikinci karşılaşması Vertigo haritasında oynandı. Rakibimizin seçtiği haritada 16-9'luk net bir skorla kazanan Sangal seride 2-0 öne geçerek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Heyecan dolu serinin MVP'si SINNERS Esports oyuncusu Adam 'NEOFRAG' Zouhar oldu.

Sangal Esports 2 - 0 SINNERS Esports

Inferno: 16 - 14 | Vertigo : 16 - 9

ESEA Premier League'de çıktığı 4 seriden 3 galibiyetle ayrılan Sangal ligde ikinci sırada bulunuyor. Ligdeki tek mağlubiyetini Movistar Riders karşısında alan başarılı gidişatıyla dikkat çekiyor.

Playerbros ekibi olarak Sangal Esports'u tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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