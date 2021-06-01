Sangal Esports ESEA Premier League'de Anonymo Esports ile karşılaşıyor
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Sangal Esports ESEA Premier League'de Anonymo Esports ile karşılaşıyor

Sangal Esports ESEA Premier League'de Anonymo Esports ile karşılaşıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sangal Esports'a (sangalgg) Anonymo Esports karşısında başarılar diliyoruz!

Uluslararası espor sahnesindeki temsilcimiz Sangal Esports CS: GO takımı ESEA Premier League'de Anonymo Esports ile karşı karşıya geliyor. Sangal Esports Anonymo Esports karşılaşması bugün saat 20.00'da başlıyor. BO3 formatı üzerinden oynanacak olan karşılaşmada Sangal Esports ESEA Premier League'de ikinci galibiyeti için sahaya çıkıyor.

Sangal Esports vs Anonymo Esports | 1 Haziran Salı | Saat: 20.00

Sangal Esports son olarak ESL National Championship Global Playoffs Spring 2021 turnuvasında Sprout ekibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Temsilcimiz ESEA Premier League 37. Sezondaki ikinci karşılaşmasına çıkıyor. İlk karşılaşmada GamerLegion takımını 2-0 mağlup eden temsilcimiz lige galibiyet ile başlamıştı.

Daha önce Anonymo Esports ile 6 kez karşılaşan Sangal Esports bu karşılaşmalarda yalnızca 2 kez galibiyete ulaşabildi. CS: GO Bet oranlarına baktığımızda Anonymo Esports favori görünse de yapılan ankette temsilcimiz Sangal Esports izleyiciler tarafından favori gösteriliyor. Karşılaşma Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak. Playerbros ekibi olarak temsilcimiz Sangal Esports'a başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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