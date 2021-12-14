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Sandıklı protokolünden hakim ve savcılara ziyaret

Sandıklı protokolünden hakim ve savcılara ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçeye yeni atanan hakim ve savcıları ziyaret etti.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçeye yeni atanan hakim ve savcıları ziyaret etti.

Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl, ilçeye atamaları yeni gerçekleşen savcılardan Hamza Ateş, Abdürrezzak Kuloğlu, Tuğba Tulga ile hakimler; Esma Çakmak ve Fatih Çampınar'a yeni görevlerinde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

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