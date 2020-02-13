Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret
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Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

13.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:42
Sandıklı Kaymakamı Tortop'dan kursiyerlere ziyaret

Kaymakamı , Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.


Sandıklı Belediye Başkanı 'ün de katıldığı ziyarette, Tortop, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlere kolay gelsin dileklerini iletti.

Meslek edindirme konusunda gereken desteği verdiklerini, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini belirten Kaymakam Tortop, kursiyerlerin sorun ve isteklerini dinledi.


Yapılan el emeği ürünlerin incelendiği ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA
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