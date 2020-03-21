Sandıklı'daki termal oteller, geçici olarak faaliyetlerini durdurdu Sandıklı'daki termal oteller, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.

Sandıklı'daki termal oteller, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği (SANHÜSADER) Başkanı Ahmet Yılmaz Yavuz, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında, SPA ve termal havuzların kapatılması ile ilgili bir genelge yayımlandı. Biz de otellerimizi tamamen boşalttık. Tüm personelimizi de izne gönderdik. Devletimizin aldığı tedbirlere destek veriyoruz. İlçemizdeki termal otellerimiz, geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurma kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA