Sandıklı'da Sevgi Yılı projesi toplantısı yapıldı
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Sandıklı'da Sevgi Yılı projesi toplantısı yapıldı

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop' un başkanlığında, Afyonkarahisar genelinde 2020 yılının Sevgi Yılı ilan edilmesi projesi kapsamında istişare ve SOGEP bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

13.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:12
Sandıklı'da Sevgi Yılı projesi toplantısı yapıldı

Kaymakamı ' un başkanlığında, Afyonkarahisar genelinde 2020 yılının Sevgi Yılı ilan edilmesi projesi kapsamında istişare ve SOGEP bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.


Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Eflatun Can Tortop'un yanı sıra, Sandıklı Belediye Başkanı , İlçe Jandarma Komutanı İhsan Doray, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, STK başkanları, ilçe merkez mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı. 2020 yılının sevgi kapsamında Sandıklı'da yapılabilecekler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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