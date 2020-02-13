Sandıklı'da Sevgi Yılı projesi toplantısı yapıldı
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop' un başkanlığında, Afyonkarahisar genelinde 2020 yılının Sevgi Yılı ilan edilmesi projesi kapsamında istişare ve SOGEP bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop' un başkanlığında, Afyonkarahisar genelinde 2020 yılının Sevgi Yılı ilan edilmesi projesi kapsamında istişare ve SOGEP bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.
Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Eflatun Can Tortop'un yanı sıra, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı İhsan Doray, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, STK başkanları, ilçe merkez mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı. 2020 yılının sevgi kapsamında Sandıklı'da yapılabilecekler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR