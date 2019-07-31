Sandıklı'da belediyenin standına yoğun ilgi

Sandıklı Belediyesi tarafından vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini toplamak için kurduğu stant yoğun ilgi görüyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan stant ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Vatandaşlarımızın düşünceleri bizler için çok önemli. Sandıklı'mızda yaşayan vatandaşların yanında ilçemizdeki değişimi ilk fark eden kişilerin başında gurbetçilerimiz geliyor. İzin zamanları ilçemize gelen gurbetçilerimiz dışarıdan gözlemledikleri duygu, düşünce, istek ve dileklerini burada oluşturduğumuz stantta dile getirme fırsatı buluyor. Ağustos ayının sonunda elimizde bulunan verileri tek tek inceleyerek bir yol haritası hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ağustos ayına kadar açık kalacak standa gelerek ankete katılanlar arasında yapılacak çekilişte katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: AA