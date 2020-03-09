Sandıklı'da Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açılışı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Sandıklı'da Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açılışı

Sandıklı ilçesinde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

09.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:22
Sandıklı'da Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açılışı

Sandıklı ilçesinde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Sandıklı Belediyesi tarafından restarasyon ile yenilenen konak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dini Rehberlik merkezi kurumuna tahsis edilerek, Sandıklı ilçe Müftülüğü tarafından Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak hizmet verecek.

Evlilik öncesi eğitimler, aile okul seminerleri, çocuklara ve gençlere değerler eğitimleri, aile bireylerine dini danışmanlık, ilmi ve sosyal faaliyetler gibi konularda hizmet verilecek merkezin açılışı gerçekleştirildi.


Açılışa, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Saide Akbulut, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, restarasyonu yapılan konaklardan bir tanesinin güzel bir hizmet için tahsis edilmesinden son derece mutlu olduğunu belirtti.


Belediyenin restarasyonu ile hayat bulan kadim konaklardan birisini Diyanet işleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik merkezi kurumuna tahsis ettiklerini kaydeden Çöl, "Kurumu ilk açan ilçe olmanın mutluluğunu güne özel 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yaşadık. Daire Başkanımıza, il ve ilçe müftülerimize ve kıymetli fedakar din görevlisi kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Güler ise, "Daha önce müftülüğümüz bünyesinde büro olarak hizmet veren ve vatandaşlarımıza dini konularda yardımcı olmaya çalışan rehberlik hizmetimiz, Belediye Başkanımız Mustafa Çöl'ün bizlere yardımları sonucunda büyük bir merkez haline geldi. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı kısacası toplumun bütün bireylerini içine alacak şekilde faaliyetlerine devam edecek olan merkezimiz, dini konularda vatandaşlarımıza rehberlik yaparak, toplumun en küçük yapı taşı olan aileden başlayarak bilinçlendirme çalışmalarına inşallah hız verecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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