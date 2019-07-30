Sandıklı'da 5 hektar meşe alanı yandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle 4 saatte söndürülürken, 5 hektar meşe alanının zarar gördüğü belirtildi.

Sandıklı'ya bağlı Akharım beldesi Karadağ mevkisi Şerban korusunda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile Afyonkarahisar, Sandıklı ve Akharım'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu yangın, söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 hektar meşe alanının zarar gördüğü belirtildi.



Kaynak: DHA

- Afyonkarahisar