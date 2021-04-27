Sandıklı Belediyesi yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı
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Sandıklı Belediyesi yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı

Sandıklı Belediyesi yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Ramazan yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi, engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara yardım kolileri evlerine bırakılmaya başlandı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Ramazan yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi, engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara yardım kolileri evlerine bırakılmaya başlandı.

İlçede mahalle muhtarları ile birlikte koordineli olarak yapılan yardımlar çerçevesinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Sandıklı Belediyesi olarak mübarek Ramazan ayında yapmış olduğumuz yardımlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu sene virüs tehlikesinden dolayı mahalle iftarlarımızın olmadığı, vatandaşlarımız ile birlikte aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu duyamasak ta, her gün düğün salonumuzdan verdiğimiz iftar yemeğimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine gönderdiğimizi yardım kolilerimiz ile kendilerinin hayır dualarını almak en büyük gayretimiz olmuştur. Mübarek Ramazan ayına yardımın, hayır ve hasenatın, yardımlaşmanın manevi atmosferin en çok yaşandığı zaman dilimlerini iyi değerlendirmeli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elimizden geldiği kadar eksiklerini gidermeye gayret ve çaba göstermeliyiz" İfadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı Belediyesi yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı
Sandıklı Belediyesi yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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