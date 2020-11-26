Sandal kumaşı nedir? Sandal kumaşı özellikleri nelerdir? Nerelerde kullanılır, nasıl üretilir?
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Sandal kumaşı nedir? Sandal kumaşı özellikleri nelerdir? Nerelerde kullanılır, nasıl üretilir?

26.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:15
Sandal kumaşı nedir? Sandal kumaşı özellikleri nelerdir? Nerelerde kullanılır, nasıl üretilir?

Sandal kumaş eskiden olduğu gibi bugün de çok ilgi gören bir kumaş türüdür. Peki sandal kumaş nedir, nasıl üretilir? Sandal kumaşı özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır? Sandal kumaşı hakkında tüm bilgiler sizlerle!

Sandal kumaş tarihi özelliklere sahip olan bir kumaştır. Özellikle Osmanlı döneminde çok kullanılmıştır. Günümüzde İstanbul Kapalı Çarşı'da çok rastlanılmaktadır. Peki sandal kumaşı nedir, özellikleri nelerdir? Yapısında hangi maddeler var, nerelerde kullanılır?

SANDAL KUMAŞI NEDİR?

Sandal kumaşı ipek ve pamuk karışımı bir kumaştır. Kumaşın üzerinde yollar mevcuttur. Bu kumaşın bir yolu pamuk bir yolu da ipektir. Yani iki kumaşın karışımından meydana gelmektedir.

Sandal kumaş özellikle Osmanlı döneminde çok kullanılıyordu. Eskiden sandal kumaş lüks kumaşlar arasında yer almaktaydı. Haliyle sanatımızda özel bir yeri vardır. Örnek vermek gerekirse İstanbul'da Kapalıçarşı'da 2 büyük bedesten yer almaktadır. Bunların isimleri 'Sandal Bedesteni' ve 'Cevahir Bedesteni' olarak geçmektedir. Bedesten "İçinde kumaş, mücevher, silah ve benzeri değerli eşyanın satıldığı kapalı çarşı." anlamına gelmektedir. Kısacası bu kapalıçarşıda Sandal kumaşlar satıldığı için buranın adı "Sandal Bedesteni" olarak geçmektedir.

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Sandal kumaşı nedir? Sandal kumaşı özellikleri nelerdir? Nerelerde kullanılır, nasıl üretilir?

SANDAL KUMAŞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sandal kumaşının özelliklerine aşağıdan maddeler halinde ulaşabilirsiniz:

- Sandal kumaş doğal bir kumaştır.

- Nefes alabilen bir kumaştır. Bu bakımdan sağlıklı kumaşlar kategorisine girer.

- Sandal kumaşlar terletme ve koku yapmaz.

- Lüks bir görünümü vardır.

- Sandal kumaşlar, ipek ve pamuk karışımı bir kumaş olduğu için fiyatları pahalıdır diyebiliriz.

- Günümüzde fazla bulunmamaktadır. Fakat Osmanlı Devleti döneminde çok kullanılıyordu.

YARIŞMADA SORULMUŞTU

Son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sandal kumaş ile ilgili bir soru sorulmuştu. Soru şu şekildeydi 'Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?' cevabı ise sandal kumaştır.

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