Sancaktepeli çocukların yüzü yeni çocuk bahçeleri ile gülüyor
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Sancaktepeli çocukların yüzü yeni çocuk bahçeleri ile gülüyor

Sancaktepe Belediyesi, yapımı tamamlanan 3 yeni parkı törenle Sancaktepeli çocukların hizmetine açtı.

Sancaktepeli çocukların yüzü yeni çocuk bahçeleri ile gülüyor
29.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:58

Sancaktepe Belediyesi, yapımı tamamlanan 3 yeni parkı törenle Sancaktepeli çocukların hizmetine açtı. İlçeye yapılan yatırımlarla Sancaktepe'yi bir marka şehir haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "7'den 70'e Sancaktepe'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayabilmek için gayret ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerime yapacağımız yatırımlarımız olmazsa olmazlarımızdır" dedi.

Yaz başlamadan Sancaktepe'deki bütün parkların düzenlemesini gerçekleştiren Sancaktepe Belediyesi oluşturulan yeni parkları da halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. "Her Mahalleye Bir Park" hedefiyle çalışmalarını hızla yürüten Sancaktepe Belediyesi Veysel Karani ve Sefa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk bahçesi ve basketbol sahası ile Akpınar Mahallesi'nde yenileme çalışmaları biten parkların açılışını gerçekleşti.

29 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü Sancaktepe'yi yaşanabilir ayrıcalıklı bir ilçe yapmak için yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Kendi kendine yetebilen bir ilçe, bir mahalle oluşturabilme gayretimizi sürdürüyoruz. Biz Sancaktepe'de bütün planlarımızı geleceği daha güzel şekilde olmasına gayret ediyoruz. İlçemizdeki bütün planlamalarımızı yeteri kadar spor alanı, yeteri kadar yeşil alan, yeteri kadar sağlık alanı, eğitim alanı ve yeteri kadar yaşanabilir alanlar oluşturabilmek ve Sancaktepe'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayabilmek için gayret ediyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı gençlerime yapacağımız yatırımlarımız olmazsa olmazlarımızdır. Geçtiğimiz hafta YKS sınavına girecek öğrenci kardeşlerimize Dijital Platformda ödüllü yarışma düzenledik. Gençlerimiz için sınav öncesi iyi bir motivasyon kaynağı oldu ve beklentilerimizin çok üstünde bir katılım gerçekleşti. Belediye olarak bundan sonra ki süreçte de gençlerimiz için projelerimiz çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Döğücü ve protokol, kalabalık bir çocuk grubunun bulunduğu katılımla açılış kurdelesini keserek parkı gezdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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