Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem
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Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem

08.10.2020 03:39 | Son Güncelleme: 08.10.2020 04:15
Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem

SANCAKTEPE ve Maltepe'de, araç sahipleri yarın yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.

SANCAKTEPE ve Maltepe'de, araç sahipleri yarın yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı. Perşembe ve Cuma günleri için İstanbul'da il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı.

Sancaktepe ve Maltepe'de araçlarını sokağa park etmek zorunda olan  vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı. Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.

ÜZERİNE HALI VE BATTANİYE SERİLEN ARAÇLAR KEDİLERE YUVA OLDU

Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılması üzerine araçlarını evlerinin önünde park etmek zorunda kalan vatandaşlar araçların üzerine halı ve battaniye örterek korumaya aldı. Bu durum en çok sokak kedilerine yaradı. Araçların üzerine serilen yumuşak halı ve battaniyelerin üzerinde yatan kediler gülümseten görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL'UN KAPALI OTOPARK SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUMAracının üzerini naylon muşamba ile kapatmaya çalışan Halil Erdem; "İstanbul'un kapalı otopark sorununu çözmeye çalışıyorum. Kendi çapımızda önlemimizi almaya çalışıyoruz. Dolu yağacağını haber aldık, tam emin değiliz ama elimizden geldiğince aracımızı kurtarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem
Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem
Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem
Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem
Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem
Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem
Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem
Sancaktepe ve Maltepe'de vatandaşlardan doluya karşı önlem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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