Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu
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Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu

Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ-Murat Korkmaz İSTANBUL DHA- Sancaktepe'de TEM Otoyolu üzerinde demir iskele yüklü bir TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ-Murat Korkmaz İSTANBUL DHA- Sancaktepe'de TEM Otoyolu üzerinde demir iskele yüklü bir TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından demir iskeleler otoyola savrulurken, trafik Ankara istikametine tamamen durdu. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Samandıra kavşağı geçtikten sonra Ankara istikametine saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sezer Şimşek yönetimindeki 34 BJB 301 plakalı TIR, aynı istikamette seyir halinde bulunan ve bariyerlere çarpan Ergin Tosun yönetimindeki 34 TN 643 hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından TIR'da bulunan demir iskeleler otoyola saçılırken, TIR'ın sürücüsü Sezer Şimşek yaralandı. Yaralı TIR sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan devrilen TIR'dan etrafa saçılan demir iskeleler nedeniyle TEM otoyolunun trafiği uzun bir süre durdu. Demir iskeleler olay yerine gelen karayolları ekipleri tarafından kepçe yardımı ile kamyonlara yükleniyor. Trafik kontrollü olarak tek şeritten akıyor. 


Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu
Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu
Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu
Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu
Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu
Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu
Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu
Sancaktepe Tem Otoyolu'nda demir yüklü TIR devrildi, trafik durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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