Sancaktepe'de yanan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Sancaktepe'de yanan araç kullanılamaz hale geldi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de seyir halindeyken alev alarak yanan araca itfaiye ekipleri müdahale etti.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de seyir halindeyken alev alarak yanan araca itfaiye ekipleri müdahale etti.

Meclis Mahallesi Kaşgarlı Sokak üzerinde giden Ekrem Ünal'ın kullandığı 34 BV 8361 plakalı hafif ticari araç alev aldı. Sürücü, aracı yolun kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe'de yanan araç kullanılamaz hale geldi

Sancaktepe'de yanan araç kullanılamaz hale geldi

Sancaktepe'de yanan araç kullanılamaz hale geldi

Sancaktepe'de yanan araç kullanılamaz hale geldi
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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