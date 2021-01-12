Sancaktepe'de tütün kaçakçılığı operasyonu

Sancaktepe'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda, 2 şüpheli yakalanırken yaşı küçük bir kişi de koruma altına alındı.

Sancaktepe'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda, 2 şüpheli yakalanırken yaşı küçük bir kişi de koruma altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, yaşı küçük kişinin kaçak tütün satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sancaktepe'de, Meclis Mahallesi'nde bulunan bir dükkana giden ekipler, 200 kilogram kıyılmış tütün ile 4 bin 500 satışa hazır halde boş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili İ.A (44) ve B.A.(42) gözaltına alındı. Yaşı küçük Z.A. ise koruma altına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan