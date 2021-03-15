Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi

15.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:28
Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi

Son dakika habere göre - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları tarafından çizilen resimler sergilendi.

- Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi

İSTANBUL - Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları tarafından çizilen resimler sergilendi. Programda, hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hastane kampüsü içerisine yaptırılan dinlenme bahçesinin açılışı da yapıldı.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları tarafından resim sergisi düzenlendi. Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiğit, Uzm. Dr. Aklime Işık, Hemşireler Nagihan Ergitürk, Melike Gül, Radyoloji Teknikeri Songün Poyraz ve Eczaneci Kübra Türkaydın tarafından çizilen resimlerin yer aldığı sergide toplamda 54 adet resim bulunuyor.

Ayrıca programa katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hastane kampüsü içerisine yaptırılan dinlenme bahçesinin açılışını yaptı.

"İnce ruhlarını resimlere yansıtmışlar"

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "14 Mart Tıp Bayramımızdı. Biz de kıymetli sağlık çalışanlarımıza koronavirüs ile mücadele sürecinde göstermiş oldukları fedakarca çalışmalardan dolayı hep teşekkür ettik, çeşitli çalışmalarla yanlarında olduk. Onlara destek vermeye çalıştık. Bugün vesilesiyle de sağlık çalışanlarımıza bir şükran ifadesi olarak küçük bir rekreasyon alanı, hava alabileceği, dinlenebileceği, nefes alabileceği güzel bir mini park yaptık. Dolayısıyla bugün onun açılışı vesilesiyle bir araya geldik. Doktorlarımızın özellikle sanatçı ruha sahip olduklarını, ince bir ruha sahip olduklarını biliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yapmış olduğu resimleri görünce ben gerçekten çok mutlu oldum. O hassasiyetlerini, o ince ruhlarını yansıtmışlar bu resimlere de. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

"Hastanemize bir tablo kadar güzel yeşil bir alan hediye edildi"

Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiğit ise, "Her şeyden önce de bu mücadelede bizimle birlikte olduğunu hissettiren bir toplumla birlikte yola çıktık. Biz de 14 Mart'a renk katacak en güzel şey bir resim sergisi oluruz dedik. Bunu bugün hayata geçirdik. Sağlık çalışanlarını bu yoğunlukta belki de en mutlu edebilecek şey, çok güzel, yeşil, iyi organize edilmiş bir alanda bir bardak çay içmek olabilirdi. Belediye başbakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hastanemize bir tablo kadar güzel yeşil bir alan hediye etti" diye konuştu.

Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi
Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi
Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi
Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi
Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi
Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... - Sancaktepe'de sağlık çalışanlarından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel resim sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:28:35. #1.15#
title