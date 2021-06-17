Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı

'de park halindeki servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

'de park halindeki servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında, Kemal Türkler Mahallesi, Sümer Caddesi, Cemal Bey Sokak girişinde park halinde bulunan 34 LAK 955 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangında kısa sürede minibüs alev topuna döndü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Minibüste hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç