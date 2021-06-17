Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

'de park halindeki servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

'de park halindeki servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. 

 

Yangın, saat 02.30 sıralarında, Kemal Türkler Mahallesi, Sümer Caddesi, Cemal Bey Sokak girişinde park halinde bulunan 34 LAK 955 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangında kısa sürede minibüs alev topuna döndü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Minibüste hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.  

- İstanbul
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

Sağanak İstanbul'u esir aldı! Bahçesini su basan vatandaş evde mahsur kaldı
Sağanak İstanbul'u esir aldı! Bahçesini su basan vatandaş evde mahsur kaldı
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
İstanbul'da uçuşlara 'olumsuz hava' engeli
Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması
Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Turan Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Bergen Müge Anlı Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sancaktepe'de park halindeki minibüs alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 03:56:22. #1.14#

title