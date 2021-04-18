SANCAKTEPE'DE İETT ŞOFÖRÜNDEN DARP İSYANI
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SANCAKTEPE'DE İETT ŞOFÖRÜNDEN DARP İSYANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de otobüse arka kapıdan binen yolcu, kendisini ikaz eden şoförü darp etmeye çalıştı.

Ünlü olması da onu kurtaramadı! HES kodu olmadan alışveriş merkezine girmeye çalışan Merve Boluğur içeri alınmadı
Ünlü olması da onu kurtaramadı! HES kodu olmadan alışveriş merkezine girmeye çalışan Merve Boluğur içeri alınmadı

SANCAKTEPE'de otobüse arka kapıdan binen yolcu, kendisini ikaz eden şoförü darp etmeye çalıştı. Şoför olay sonrasında Psikolojim bozuldu diyerek aracı yol ortasında bıraktı.

Olay Abdurrahmangazi Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadıköy-Sultanbeyli güzergahında sefer yapan otobüs, durağa yanaştığı sırada bir kişi otobüse arka kapıdan binmeye çalıştı. Otobüs şoförü, arka kapıdan binemeyeceğini, HES kodu için kartını okutması gerektiğini söyledi. İddiaya göre, bu kişi otobüsten inmesini isteyen şoförü darp etmeye çalıştı. Şoför, cadde ortasında otobüsü durdurarak tüm yolcuların otobüsten inmesini istedi. Bunun üzerine yolcularla şoför arasında da tartışma yaşandı. Otobüsteki yolcuların başka otobüslere binmesiyle olay son bulurken, otobüs şoförü Bizim derdimizi kim dinleyecek Şoförlerin derdini anlayan yok diyerek isyan etti.

PSİKOLOJİM BOZULDUĞU İÇİN GİDEMİYORUM

Otobüsün şoförü, Arkadan binmesi ön tarafta bekleyen yolcuları mağdur etmesinden dolayı bana saldırdı. Ben de o nedenle psikolojim bozulduğu için gidemiyorum. Biz şoförler her zaman zor durumdayız. Herkes şoförlere yükleniyor. Fazla aldığımızda şoför, eksik aldığımızda şoför, ceza kesilecek şoför. Her şeyde şoför mağdur. Biz burada ne yapalım Bizim derdimizi kim dinleyecek Şoförlerin derdini anlayan yok. Burada deneme tahtası gibiyiz. Gelen bağırıyor giden bağırıyor diye konuştu. Bir süre bekledikten sonra sakinleşen şoför yola devam etti.

SANCAKTEPE'DE İETT ŞOFÖRÜNDEN DARP İSYANI
SANCAKTEPE'DE İETT ŞOFÖRÜNDEN DARP İSYANI
SANCAKTEPE'DE İETT ŞOFÖRÜNDEN DARP İSYANI
SANCAKTEPE'DE İETT ŞOFÖRÜNDEN DARP İSYANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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