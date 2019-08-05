Sancaktepe'de halk otobüsü hafriyat tırına çarptı

Sancaktepe'de Hafriyat tırına çarpan özel halk otobüsünün sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde 34 JZ 5251 plakalı Kurtuluş Şahin'in kullandığı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki 34 BDK 579 plakalı hafriyat tırına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Şahin aracında sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri bir saat süren çalışma sonucu Şahin'i sıkıştığı yerden çıkartarak Sancaktepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otobüs sürücüsünün durumunun iyi olduğu, araçta başka yolcu bulunmadığı bildirildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA