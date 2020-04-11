Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
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Çin Halk Cumhuriyeti, İsmail Durmuş, Sancaktepe, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü

İstanbul Sancaktepe'de hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen 38 yaşındaki Eczacı İsmail Durmuş, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

11.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:48
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ülkemizde can almaya devam ediyor. Salgının önüne geçmek için aşı ve tedavi çalışmaları devam ederken İstanbul Sancaktepe'den gelen ölüm haberi, herkesi derinden sarstı. İlçede eczane işleten 38 yaşındaki Eczacı İsmail Durmuş, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

KRONİK HASTALIĞI YOK

Koronavirüs salgını ülkemizde de can almaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarını da etkileyen virüs, bu sefer de Sancaktepe'deki bir eczacının hayatını kaybetmesine sebep oldu. İstanbul Eczacı Odası'na kayıtlı İsmail Durmuş adındaki eczacı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Durmuş'un hiçbir kronik rahatsızlığının bulunmadığı ifade edildi.

ECZACI ODASI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

İstanbul Eczacı Odasının web sitesinden yapılan açıklamada, Sancaktepe'de Canan Eczanesi'nde görevli olan 38 yaşındaki İsmail Durmuş'un korona nedeniyle hayatını kaybettiğine yer verilirken başsağlığı açıklaması yayınlandı. Odanın açıklamasında, "Genç meslektaşımız Eczacı İsmail Durmuş'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz." ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de 11 Mart itibariyle ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Bu güne kadar ülkemizdeki toplam vaka sayısı 47.029'a ulaşırken virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 6'ya yükseldi.

Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü
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Haber Yorumları (3)
AMAN DEYİN: Kronik hastalığı olmadığı söyleniyor. Nereden biliyorsunuz ki olmadığını. Çevresindekilerin söylediğine göre mi? O zaman okey. Ama sigara içiyorsa, akciğerlerinde sorun varsa sizce normal mi bu durum. tescilli hastalığı mı olması gerekiyor. Gizli hastalık olmuyor mu.
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BAĞCI: bir paylaşımda astım hastası olan taraftarımız arkadaşımız genç yaşta vefat etti paylaşımını gördüm. Rabbim rahmet eylesin.
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HİDİR: Vay be , vay be
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