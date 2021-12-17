SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de freni boşalan kamyon önce otobüs durağına ardından parka girdi

İSTANBUL - Sancaktepe'de içerisinde şoförünün bulunduğu kamyonunun freni boşaldı. Yokuş aşağıya giden kamyonet önce otobüs durağına daha sonra da parka girdi. Durakta yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, saat 23: 30 sıralarında Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde Yörük Caddesi ve Yakacık Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Yokuş aşağı şekilde park halinde bulunan ve şoför koltuğunda Fehmi Aydın'ın olduğu 34 HV 709 plakalı Iveco marka kamyonun freni boşaldı. Şoförün tüm müdahalesine rağmen durmayan kamyon refüjdeki ağacı kırıp otobüs durağına çarptı. Durağa çarpan kamyonet daha sonra parkın taş duvarını kırıp ağaçlara çarparak durabildi. Vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şoför Fehmi Aydın ve yolcu koltuğunda oturan Necip Özerdemir yara almazken otobüs durağında ve parkta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yolcu koltuğunda oturan Necip Özerdemir," Araç park halindeydi, ben yolcu koltuğunda oturuyordum. Birden fren boşalınca kamyondan atlayamadık, buraya kadar geldik. Herhangi bir yaralı yok. Kamyon park halindeyken birden fren boşaldı." dedi.