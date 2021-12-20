Son dakika haber: Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı

Son dakika haber: Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride giren otomobil ile kendi şeridinde ilerleyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride giren otomobil ile kendi şeridinde ilerleyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesin'de dün akşam saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeyken ters istikamete giren 34 LT 3842 plakalı Fiat marka otomobil, karşı şeritten gelen 34 EER 670 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 34 EER 670 plakalı araçta bulunan Hayri Özdemir, Filiz Çiftçi, Bayram Çiftçi ve Emirhan Çiftçi yaralanırken araç içerisinde sıkışan sürücü Hayri Özdemir itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. Kazayı yara almadan atlatan 34 LT 3842 plakalı otomobil sürücüsü Yaşar Erciyas polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada yaralanan Hayri Özdemir, Filiz Çiftçi, Bayram Çiftçi ve Emirhan Çiftçi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle cadde gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

(Emre Sertdemir - Enes Şamil Gönenç/ İHA)

Son dakika haber: Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı

Son dakika haber: Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı

Son dakika haber: Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı

Son dakika haber: Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı

Son dakika haber: Sancaktepe'de feci kaza: 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 yaralı

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

 MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title