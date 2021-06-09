Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu
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Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

- Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu Sancaktepe Belediyesi tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen "Saka kurslarında" eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

- Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen "Saka kurslarında" eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Kursiyerlere sertifikalarını ise Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu verdi.

Sancaktepe Belediyesi, Kadın aile müdürlüğü bünyesinde hizmet veren saka 7 kurs merkezinde 61 branşta ücretsiz eğitim veriliyor. 7 kurs merkezinde uzman hocalardan eğitim gören kursiyerler, açılan kurslar sayesinde boş vakitlerini değerlendiriyor. Sosyal hayata karışma imkanı bulamayan hanımlar, sanat ve meslek edindirmeye yönelik açılan kurs merkezleri aracılığı ile sosyalleşiyor. Bu kapsamda yürütülen kursların yıl sonunda sergi ve sertifika töreni yapıldı. Bu yılki sertifika töreni Sancaktepe Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sertifika töreninin ardından Belediye binasının içerisine kursiyerler tarafından yapılan ürünlerin sergisi, Sancaktepelilerin beğenisine sunuldu. Başkan Döğücü sergiyi gezerek, kursiyerlerden bilgi aldı.

Düzenlenen programa Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ak Parti İl kadın kolları başkanı Rabia Kalender İlhan, Ak Parti İlçe kadın kolları başkanı Sefanur Akça ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Bin 31 kursiyerimize sertifikasını takdim ettik

Düzenler sergide konuşan Sancaktepe Belediyesi Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancaktepe Belediyesi olarak "Saka" adı altında topladığımız meslek kurslarımızın yıl sonu sergisi yapıyoruz. İlçe protokolümüz ile birlikte kursiyerlerimiz tarafından yapılan ürünlerin sergisini açarak, kursiyerlerimize sertifikalarını takdim ettik. Pandemi dönemini yaşamamıza rağmen online eğitimler ve öğretim yollarıyla bin 31 kursiyerimizi mezun ettik. Pandemi döneminde aile eğitimine döndük ve aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık hizmeti de verdik. Her platformda eğitimlerimiz devam etti. Biz kadınlarımıza çok güveniyoruz. Onlarla bir yola çıktık. Sancaktepe'de kadının kendisine ve ilçeye değer katmasını sağlamak için her türlü imkanı sağlayacağız.

Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu
Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu
Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu
Sancaktepe'de bin 31 kursiyer sertifikalarına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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