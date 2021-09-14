SANCAKTEPE'DE 2 HAFTADIR EVE GELMEYEN KİŞİYİ AĞABEYİ DÖVEREK EVİNE GÖTÜRDÜ - Haberler
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SANCAKTEPE'DE 2 HAFTADIR EVE GELMEYEN KİŞİYİ AĞABEYİ DÖVEREK EVİNE GÖTÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de pazar günü dövülerek zorla minibüse bindirilen gencin, 2 haftadır eve gelmediği için kardeşi tarafından zorla eve götürüldüğü ortaya çıktı.

SANCAKTEPE'de pazar günü dövülerek zorla minibüse bindirilen gencin, 2 haftadır eve gelmediği için kardeşi tarafından zorla eve götürüldüğü ortaya çıktı. Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde gencin güpegündüz dövülerek kaçırıldığı iddia edilmişti.

Olay geçtiğimiz pazar Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 haftadır eve gelmeyen bir genç, kahvede görülerek yakınlarına bildirildi. Bunun üzerine olay yerine gelen gencin ağabeyi, kardeşini zorla minibüse götürdü. Eve gitmek istemeyen gence sert tepki gösteren ağabey, yanındaki arkadaşı ile yumrukla genci döverek zorla minibüse bindirdi. Sosyal medyada güpegündüz kaçırılma şeklinde yansıyan olayın kaçırılma olmadığı ortaya çıktı. Gencin dövülerek araca bindirilmesi ise çevredekilerin cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

SANCAKTEPE'DE 2 HAFTADIR EVE GELMEYEN KİŞİYİ AĞABEYİ DÖVEREK EVİNE GÖTÜRDÜ

SANCAKTEPE'DE 2 HAFTADIR EVE GELMEYEN KİŞİYİ AĞABEYİ DÖVEREK EVİNE GÖTÜRDÜ

SANCAKTEPE'DE 2 HAFTADIR EVE GELMEYEN KİŞİYİ AĞABEYİ DÖVEREK EVİNE GÖTÜRDÜ

SANCAKTEPE'DE 2 HAFTADIR EVE GELMEYEN KİŞİYİ AĞABEYİ DÖVEREK EVİNE GÖTÜRDÜ
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Haber: SANCAKTEPE'DE 2 HAFTADIR EVE GELMEYEN KİŞİYİ AĞABEYİ DÖVEREK EVİNE GÖTÜRDÜ - Haberler
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