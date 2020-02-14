Sancaktepe Belediyesi, "Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı'nın" tanıtımını yaptı

14.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:27

SANCAKTEPE Belediyesi, vefatının 100. Yılında Türk hikayesinin önemli ismi Ömer Seyfettin'i gündeme taşıdı. Başkan Döğücü, "Ben istedim ki çocukluğumda yaşadığım maneviyatı şimdiki gençlerimiz de tatsın. Milli ve manevi duygularımızı bugünün diliyle en iyi aktaracak ismin de Ömer Seyfettin olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılında Sancaktepe Belediyesi, alınan kararla 2020 yılını "Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı" ilan etti. Kültür-sanat yılının tanıtım toplantısı bugün bir otelde gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı.

"ÖMER SEYFETTİN BENİM ÇOCUKLUĞUMUN KAHRAMANI"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Yapılan kültür sanat etkinliklerine kimlik katmak bizim birinci önceliğimiz. Bu vesileyle kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ömer Seyfettin benim çocukluğumun kahramanı ve hikayelerinde her zaman milli duygularını aktaran bir değer. Benim gençken kalbimizi ferahlatan bir yazarımız, bir edebiyatçımızdı. Ben istedim ki benim çocukluğumda yaşadığım maneviyatı şimdiki gençlerimiz de tatsın. Milli ve manevi duygularımızı bu günün diliyle en iyi aktaracak ismin de Ömer Seyfettin olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin geleceği için çok önemli. Onlara hayal kurmayı, yazmayı ve okumayı öğreteceğiz. Gençler arasında farkındalık yaratacağız" diyerek Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı'nı başlattıklarını söyledi.

"GENÇLERİMİZ İÇİN DİJİTAL MÜZELER YAPACAĞIZ"

2020 yılı Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı etkinlikleri çerçevesinde hız kesmeden faaliyetlere de devam edeceklerinin altını çizen Başkan Döğücü, "Dijital endüstri çağındayız. Biz istedik ki gençlerimiz hem bu teknolojiden kopmasın hem de bizim eski değerlerimize ulaşsın. Bu yıl Sancaktape'de bunu gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz için dijital müzeler yapacağız" dedi.Liselere de Ömer Seyfettin'i taşıdıklarını söyleyen Başkan Döğücü, "Okullarda mili eğitimle görüşerek dersimiz Ömer Seyfettin etkinlikleri yapacağız. Bir saat bile olsa gençlerimiz Ömer Seyfettin'i tanıyacak. Eserlerini ve hayatını öğrenecek" diye konuştu.

ULUSLARARASI ÖMER SEYFETTİN OTURUMU DÜZENLENECEK

Sancaktepe Belediyesi, önceliğinin Ömer Seyfettin'i gençlerle buluşturmak olacağını, Sancaktepe içerisindeki tüm ortaöğretim okullarında gerçekleşecek, 'Dersimiz Ömer Seyfettin' etkinliğinde usta isimlerin, gençlere hem Ömer Seyfettin'i anlatacağı, hem de iençlere usta yazarın kitaplarını hediye edecekler. Ayrıca, Eylül 2020'den itibaren "Pembe İncili Kaftan" tiyatrosu tüm Sancaktepelilerle buluşacak. Diğer yandan, Ekim 2020'de uluslararası bir Ömer Seyfettin oturumu düzenlenecek.

DİJİTAL MÜZE MÜJDESİ

Sancaktepe, dünyada hızla yaygınlaşan dijital müze konseptini İstanbulluların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetişmesi planlanan Sancaktepe Dijital Müzesi'nin ilk konsepti bu yıl Unesco'nun "Farabi Yılı" olarak ilan ettiği Farabi ile ilgili olacak. Müzenin konsepti her yıl 30 Ağustos'ta yenilenecek.

"ÇEK BİR SANCAKTEPE"

Kentlilik bilincinin artmasına yönelik olarak kurulacak "Çek Bir Sancaktepe" kısa film atölyesinin, Sancaktepelilerin imza atacağı kısa filmlerle benzersiz bir kültürel deneyim olarak planlandığı da dile getirildi. Atölyede sözlü tarih, mekan bilinci, tarihi-kültürel miras ve bugünün Sancaktepe'si başlıklarıyla izleyicilerle buluşacak olan kısa belgeseller tüm sinemaseverlerin dikkatine sunulacak.Sancaktepe Belediyesi, "Kadın odaklı" kültür sanat hamlelerinin halihazırda İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olma unvanını elinde bulunduran Başkan Şeyma Döğücü'nün, 28 Şubat, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ve 15 Temmuz gibi günlerde "kadın odaklı" kültür sanat hamlelerinin başrolünde olacağını duyurdu.



Kaynak: DHA