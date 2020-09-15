Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediyesi'nde görevini kötüye kullanan ve vatandaşlardan haksız kazanç elde eden personel, Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün ihbarı üzerine takibe alınarak emniyet ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe - Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bugün sosyal medya hesabından "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla sürpriz bir paylaşıma imza attı. Başkan Döğücü, paylaşımında belediyede görev yapan bir personelin vatandaşlardan haksız kazanç elde ederek görevi kötüye kullandığını ve bu kişinin emniyet güçleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandığını ifade etti.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDIĞINI TESPİT ETTİK"

Başkan Döğücü paylaşımında "Bir personelimiz hakkında aldığımız ihbarı devletimizin ilgili kurumlarıyla paylaştık. Koordineli bir şekilde yürüttüğümüz istihbarat ve teknik takip işlemlerinin ardından bir personelimizin, hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan haksız kazanç elde etmek suretiyle görevi kötüye kullandığını tespit ettik. Görevini kötüye kullanırken emniyet güçlerimizin suçüstü yakaladığı bu şahıs, adalete teslim edilmiş ve tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Açıklamasının devamında bu ve benzeri durumlarla mücadele ettiklerini belirten Başkan Döğücü, "Kurumumuzla ilişiğinin ivedilikle kesilmesi hususunda da resmi işlemler süratle devam etmekte ve bizzat tarafımdam kontrol edilmektedir. Bilinmesini isterim ki bu menfi olayın ardından benzer vakaların yaşanmaması için kontrol ve denetimlerimiz devam edecektir. Devletimizin ve milletimizin emanetini ne pahasına olursa olsun koruyacağımı, bu emanete helal getirecek her türlü girişimin karşısında dimdik duracağımı bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

İşte Başkan Döğücü'nün sosyal medya hesabından yaptığı o duyuru;