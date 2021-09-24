Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı

Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı, Yarınlara Kalsın Kadın Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül töreniyle yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı, Yarınlara Kalsın Kadın Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül töreniyle yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2021-2022 kültür sanat yılı açılış programında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kültür sanat yılını anlamlı bir tema ve etkinlikle taçlandırmak istediklerini belirterek, "Yarınlara Kalsın diyerek kadın temalı kısa film senaryo yarışmamızla sanatseverlere bir selam göndermek istedik." dedi.

Hülya Koçyiğit'in jüri başkanlığını üstlendiği yarışmaya 595 senaryonun katıldığını ve 10 senaryonun ödüle değer görüldüğünü ifade eden Döğücü, şunları kaydetti:

"Asıl ödül pandemiye rağmen sanatsal üretimden vazgeçmeyen kültür hayatımızın kilometre taşları için alın teri döken, birbirinden kıymetli sanatçılara sahip olmanın onurunu taşıyan bu milletin ödülüdür. Ben milletime sanat anlamında, kültür anlamında bu zenginliği bizlere yaşattığı için teşekkür ediyorum."

"Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da kadınların, toplumu oluşturan ailenin en önemli temel taşı olduğunu söyledi.

Türk kadınının tarih boyunca hayatın içinde her alanda var olduğunu dile getiren Yavuz, "Özellikle yakın tarihimize baktığımızda, az önce açılışını yaptığımız güçlü kadınlar sergisinde de var olan Şerife Bacıları, Halime Çavuşları, Nene Hatunları ve daha nicelerini görürüz. Kadınlarımız sosyal hayatta olduğu kadar erkeklerle birlikte cephede dahi en ön safta mücadeleleriyle tarihe geçtiler." şeklinde konuştu.

Yavuz, bugün kadınların eğitim, sağlık, kültür sanat, iş dünyası ve siyaset gibi hayatın hemen her alanında daha etkin, daha etkili ve güç sahibi olduklarını belirtti.

Kadınların verilen desteklerle pek çok alanda daha çok yer aldığını belirten Yavuz, "İsmiyle müsemma bu tür yarışmalar gibi pek çok etkinlikle de kadim kültürümüzü, geleneklerimizi, benzersiz sanat ürünlerimizi, kültürel mirasımızı, kısaca millet olarak bizi biz yapan tüm yaşanmışlıklarımızı gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk sinemasının tanınan oyuncuları da geceye katıldı

Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden Serdar Gökhan ile yarışmanın jüri başkanlığını da üstlenen oyuncu Hülya Koçyiğit de kürsüye gelerek kültür sanat sezonuna ilişkin görüşlerini ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışmaya ve kültür sanat etkinliklerine ilişkin hazırlanan tanıtım filmi gösterildi ve kısa film senaryo yarışmanın ödülleri verildi.

Yarışmada "Ayanne" adlı senaryosuyla birincilik ödülünü kazanan Emre Örs, 15 bin liralık ödülünü Hülya Koçyiğit'in elinden aldı.

"1 Lira" adlı senaryosuyla Halil Tekeş, 10 bin liralık ikincilik, "Nefes" senaryosuyla da Volkan Güney Eker üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Ayrıca kurgu, montaj, müzik gibi mansiyon ve teşvik ödülleri de sahiplerini buldu.

Yarışmanın finalistlerinin ve konukların yanı sıra yazar Sibel Eraslan, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve Muhammed Emre Kaya'nın da aralarında bulunduğu kültür sanat dünyasından isimlerin de katıldığı program, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu konseriyle sona erdi.

Her senaryo için bir fidan dikilecek

Yarışma kapsamında başvuran 595 senaryo ile jüri üyeleri başta olmak üzere yarışmaya emek verenler için "Yarınlara Kalsın" hatıra ormanına 643 adet fidan dikimi yapılacak.

Sancaktepe Belediyesi 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu kapsamında geçen yıl salgın tedbirleri nedeniyle ara verilen ve dijital platformlara taşınan edebiyat, müzik ve tiyatro gibi pek çok alanda etkinlikler gerçekleştirilecek.

Her ay farklı etkinliklerin düzenleneceği sanat sezonunda, edebiyatçılar, sanatçılar, düşünce insanları ağırlanacak; özel gün ve haftalara özgü etkinlikler, Türk Halk Müziği, Özgün Müzik ve Türk Sanat Musikisi konserleri düzenlenecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Şans Oyunları Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 23:36:55. #1.12#