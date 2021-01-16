Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile İBB Sözcüsü Ongun Twitter'da atıştı

Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı için dün ikinci kez başlama töreni düzenlendi. Konuyla ilgili İBB Başkanı İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'ye yanıt İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Döğücü'nün de Ongun'a yanıt vermesiyle iki taraf arasındaki tartışma büyüdü.

Bölge halkının heyecanla beklediği Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı, 2. TBM Kazı Başlama Töreni dün Sancaktepe'de gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle ilgili Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü sert bir açıklama yaptı.

"ORTADA LAF ÇOK, İŞ YOK"

Açıklamasında 2019 yılında düzenlenen törene atıfta bulunan Başkan Döğücü, "Bugün Sancaktepe'de töreni yapılan Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli metro hattının iş bitirme süresi 1024 gün yani 34 ay olarak belirlenmişti. Ortada laf çok, iş yok. Yeniden başlama töreni olarak gerçekleştirilen ilk programdan bu yana 14 ay geçti. Sözde 8 adet TBM çalıştırılacak projede 4 adet TBM 2019'dan beri bekletildi. Bir türlü sağlanamayan gerekli ilerlemeyi kamufle etmek için '2. başlama töreni' adıyla yeni bir algı süreci yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Haberler.com'un Başkan Döğücü'nün sözlerini haberleştirmesi sonrası olay bir anda sosyal medyada gündem oldu. Başkan Döğücü'nün sözleri sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu kanadından ilk açıklama ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, Başkan Döğücü'yü etiketleyerek yaptığı paylaşımda "2017'de durdurduğunuz projenin %4'ü yapılmıştı. Başkan Ekrem İmamoğlu, bu hattı 7 Ocak 2020'de tekrar başlattı ve bugün %30'u tamamlandı. Tweetiniz, bu hat için gece gündüz çalışan emekçilerin ve projedeki finansman sorunlarını çözerek yeniden canlandıranların hakkını yemiştir" sözlerine yer verdi.

"HAKSIZCA İŞTEN ATTIĞINIZ EMEKÇİLERİ DE KONUŞALIM MI?"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Murat Bey, 1- Hattın yapım işleri başlama törenine katıldım. 7 Ocak 2020 değil, 26 Kasım 2019'du. 2-İddia ettiğiniz tamamlanma oranına iptal edilen Yenidoğan-Hastane aksı dahil mi? 3- Emekçi demişsiniz; haksızca işten attığınız İBB önünde nöbet tutan emekçileri de konuşalım mı?" şeklindeki paylaşımıyla Ongun'un kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

"LİYAKATLİ VE ŞEFFAF SİSTEME GEÇİLDİ"

İkili arasındaki tartışma burada biter diye beklerken İBB Sözcüsü Ongun'dan bir paylaşım daha geldi. "Şeyma Hanım" diye söze başlayan Ongun, Başkan Döğücü'nün paylaşımlarına ithafen şu satırlara yer verdi: "1- Durdurduğunuz hat için 2019 Ekim'de kredi bulmuş katıldığınız törenin ardından da çalışma başlamıştı. 2- Yenidoğan-Emek kılçık hattı yine eski yönetimce iptal edilerek durdurulmuştu. 3 - İki seçim arasında torpille işe alım yerine liyakatli ve şeffaf sisteme geçildi."

"SİZİ TUTAN KİM?"

Ongun'un sözleri sonrası Başkan Döğücü'den bir paylaşım daha geldi. 2019 yılındaki törene kendisinin de katıldığını belirten Döğücü, "Katıldığım törenin ardından çalışmalar başladı sanıyordum ki çalışmaya başlamak için yeni bir tören yaptınız. Yenidoğan-Hastane hattı madem durduruldu, buyurun devam edin. Sizi tutan kim? İBB önünde hakkını arayan mağdurlara 'torpilli' iftirası atmak sizlere çok yakıştı" dedi.