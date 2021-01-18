Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli?
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Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli?

18.01.2021 20:12 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:15
Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli?

Survivor 2021 yarışmasının kadrosunda yer alan isimlerden biri de Sancakay Ilım Morgül oldu. Gönüllüler takımında yer alan Sancakay Ilım Morgül'ün hem hayatı hem de isminin anlamı merak konusu oldu. Peki, Sancakay kimdir? Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli?

17 Ocak Pazar tarihli konseyde 2. eleme adayı olarak ismi yazılan Sancakay'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki Sancakay kimdir, nereli, kaç yaşında?

SANCAKAY KİMDİR?

İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997 yılında dünyaya geldi. Sancakay Ilım Morgül, Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğenidir. Spor hayatına ritmik jimnastikle başlayan Sancakay, lise yıllarında İzmir'de futbol kariyerine başladı. Son sınıfta Rizespor ekibine transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini bu şehirde tamamladı.

Genç yarışmacı, lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisi.

SANCAKAY NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Survivor izleyicileri Sancakay isminin anlamını merak ediyor. Sancakay ismi hem kadın hem erkek için kullanılmaktadır. Sancakay ismi ise iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Sancak kelimesi mızrak ya da mızrağa takılan bayrak anlamına gelirken ay kelimesi de gökyüzündeki ayı temsil etmektedir. Bu nedenle Sancakay üstünde ay olan sancak anlamına gelmektedir.

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