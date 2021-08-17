Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar

İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Haberler | Güncel

Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde, araba tamirinden yan sanayi parça üretimine binlerce işyeri bulunuyor.

Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar

BURSA - Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde, araba tamirinden yan sanayi parça üretimine binlerce işyeri bulunuyor. Ancak bu işyerlerinin başarılı olmasındaki bir önemli özellik, sanatkar dükkan sahiplerinin çevreye ve tabiata olan sevgilerinde yatıyor. Beşevler Sanayi'de 3 farklı atölyede, yuvalarından uçamayıp annesiz kalan yavru kargalar büyütülüyor.

Otomotiv sanayi başta olmak üzere birçok sektöre irili ufaklı farklı metal ve plastik parçaları üreten İsmet Baykal, iş yoğunluğunun arasında yuvasından uçamayan bir yavru karga ile ilgileniyor. 2.5 ay önce yuvasından uçamadığı için atölyesinin önünde kalan küçük kargayı, papağan kafesinde besleyen İsmet Baykal, özel imalat yem, taze fındık verdiği küçük kargayı, günde 3 defa da suyunu tazelenerek doğal ortam havasında büyütüyor. Karganın uçup, kendi ortamına gitmesi için her hafta kafesi açıp dışarıya salan İsmet Baykal, ancak henüz minik karganın mekandan uzaklaşmadığını belirtiyor. Yere düşen minik kargayı ölmek üzere iken aldıklarını belirten İsmet Baykal, "Yavru tüyleri bitip, yetişkin tüyüne girdiğinde salacağız. 2 defa saldım, uçtu bir tur attı tekrar kafese geldi. Her gün cebimde fındık ile geziyorum. Komşu köfteci de her gün malzeme getiriyor. Taze fındıkları kendim kırıp veriyorum. Bu yavru olduğu için kıramaz. Kargalar müthiş akıllı hayvanlar. Temiz su olmayınca içmiyor. Günde 2-3 sefer değiştiriyoruz. Ağustos ayının sonuna doğru kafesini asıp onu tabiata salacağız. Sıcaklayınca ağızını açıp serinliyor. Ağzını açınca taze serin su istediğini anlıyoruz" dedi.

Ala kargaların çok güzel makine ve insan taklidi yaptığına dikkat çeken İsmet Baykal, kargaların çok şakacı olduklarını da söyledi. Bu kargaları 'fakir papağanı' olarak kabul ettiklerini belirten Baykal, Beşevler Sanayi'de 3 arkadaşının daha yuvadan uçamayan yavru kargalara baktığını sözlerine ekledi.

Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar
Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar
Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar
Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Abdullah Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Alex Teixeira Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 09:46:47. #1.14#

title