Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KUTSO) ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KUTSO) ziyaret etti.

Bakan Varank, KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay'dan, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KUTSO hizmet binasında açılacak, DeneYap Atölyeleri'ni de inceleyen Varank, geleceğin gücünün sanayi ve teknoloji alanında yapılacak çalışmalara bağlı olduğunu, bu konuda Türkiye'nin son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakanlık olarak teknolojik çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade eden Varank, KUTSO yönetimini, yürüttükleri güzel çalışmalardan dolayı kutladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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