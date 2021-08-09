Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den SATSO'ya ziyaret
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den SATSO'ya ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den SATSO'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'a ziyarette bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'a ziyarette bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, şehre yönelik yeni sanayi yatırım projelerinin görüşüldüğü ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Sakarya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Özcan Keskin ve organize sanayi bölgelerinin müdürleri yer aldı.

Büyükdede burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın sahip olduğu birçok avantajla yatırımcıları kendine çeken, sanayicinin büyümek istediği üretim şehri olduğunu belirtti.

Tamamlanmış ve devam eden OSB projelerini sürekli soran, bu şehrin üretim gücüne ilgi duyan, yatırım yapmaya hevesli birçok sanayicinin bulunduğunu aktaran Büyükdede, "Karasu Limanı, kara yollarında geçiş güzergahlarının merkezinde olması dikkat çekiyor. Sakarya bizim göz bebeğimiz. SATSO da çalışmalarıyla bu şehrin gelişimine öncülük ediyor." ifadesini kullandı.

Altuğ da şehrin üretici kimliğini benimsediğini ve bunu geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şehrin yüzölçümünün yüzde ikisi kadar alanın sanayi bölgesi olması gerektiğini savunuyoruz. OSB'lerin yanında KOBİ'lerimize yönelik küçük sanayi siteleri yatırımları da tasarlayarak düzenli sanayileşmeyi küçük sanayicimize kadar indirmek istiyoruz. Alternatif alanlar yaratarak dağınık sanayi bölgelerini de düzene sokacağız. Üretime odaklandık ve her zaman üretmeye devam etmek istiyoruz. Yeni yatırım projelerinde Bakanlığımız en büyük paydaşımız olarak Sakarya'ya yönelik ciddiyetle çalışıyor. Sakarya'nın önemsenmesi bizleri de çok motive ediyor."

Turan da Altuğ'un yeni yatırımların şehre kazandırılması konusunda ciddi mesai harcadığını vurgulayarak, "Sakarya'nın üretim potansiyeli, sanayicimizin her zaman radarında. Barındırdığı dinamizm ile Sakarya ekonominin yükselmesinde ana aktörlerden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den SATSO'ya ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den SATSO'ya ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den SATSO'ya ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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