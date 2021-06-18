Sanayi sitesindeki dönüşüm için uzlaşma ofisi açıldı
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Sanayi sitesindeki dönüşüm için uzlaşma ofisi açıldı

Sanayi sitesindeki dönüşüm için uzlaşma ofisi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eski Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesi kapsamında esnaf ve mülk sahipleri ile inşaat firması arasında uzlaşmayı sağlayacak olan uzlaşma merkezi tören ile açıldı.

Eski Sanayi Çarşısı Dönüşüm Projesi kapsamında esnaf ve mülk sahipleri ile inşaat firması arasında uzlaşmayı sağlayacak olan uzlaşma merkezi tören ile açıldı. Uzlaşma ofisinde 482 hak sahibi ve 262 dükkanın mülk sahibi ile uzmanlardan oluşturulan ekip arasında görüşmeler gerçekleştirilecek. Açılışta konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " Belediye olarak iki kazancımız var. Biri şehrimize örnek bir eser kazandıracağız, diğeri de esnaf ve mülk sahiplerimiz karlı çıkacak" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Eski Sanayi Sitesini yeni alana taşınması ve mevcut alanın da kentsel dönüşüm ile cazibe merkezi haline getirilmesi projesinin ilk adımı atıldı. Esnaf ve mülk sahipleri ile Uzlaşma sağlayacak olan ofisin sanayi sitesindeki açılışına Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TSO Başkanı Tuncay Şahin, meclis üyeleri, siyasi parti il başkanları ve STK Başkanları katıldı.

Her iki tarafta mutlu olacak

Kentin içinde kalması ve kent merkezinin daha yaşanabilir hale getirilmesi için başlatılacak olan kentsel dönüşüm projesi öncesinde esnaf ve mülk sahipleri ile uzlaşı sağlanmasının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü; "Uzlaşma Ofisindeki arkadaşlarımız esnaf ve mülk sahipleriyle tek tek görüşecekler. Dükkan, rezidans veya nakit olmak üzere üç seçenekten birini esnaflarımız belirleyecek. Uzlaşı sağlanmasının ardından ise TürkiyeViaport, Cadde 54, İstinye Park gibi açık AVM ve rezidans konutları buraya inşa edilecek. Yani burası yeni yatırımın şekilleneceği bir ofis olacak. Belediye olarak buradaki kazancımız ise Düzce'mize güzel bir eser bırakacağız ve esnaf ile mülk sahiplerimiz bu çalışmadan karlı ve memnun çıkacaklar" ifadelerinde bulundu.

Vali Atay ve Başkan Özlü ile beraberindeki heyet, daha sonra Uzlaşma Ofisini gezdikten sonra sanayi esnafını ziyaret ederek onlarla sohbet etti. - DÜZCE

Sanayi sitesindeki dönüşüm için uzlaşma ofisi açıldı
Sanayi sitesindeki dönüşüm için uzlaşma ofisi açıldı
Sanayi sitesindeki dönüşüm için uzlaşma ofisi açıldı
Sanayi sitesindeki dönüşüm için uzlaşma ofisi açıldı
Sanayi sitesindeki dönüşüm için uzlaşma ofisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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