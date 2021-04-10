Sanayi sitesinde çıkan yangında panik anları güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesinin ortak kullanım bacasında çıkan yangında faciadan dönülürken olayda 4 dükkan yanmaktan son anda kurtuldu.

Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesinin ortak kullanım bacasında çıkan yangında faciadan dönülürken olayda 4 dükkan yanmaktan son anda kurtuldu. Yoğun dumanların çıktığı yangında sanayi sitesinde yaşanan panik ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi 10. Adada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 dükkanın birlikte kullandığı bacasından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bırakınca 4 dükkanın çalışanları kendilerini can havliyle dışarı attı. Bu sırada yangını gören Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Bekir Koçak ve çalışanlar yangını görerek durumu hemen itfaiyeye bildirip yardım istedi. Ardından kooperatif çalışanları alevlere geçtiğimiz günlerde aldıkları kompresörlü yangın söndürme tankeri ile müdahale etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ise 4 araç ve ekiple alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda alevlere zamanında müdahale ile faciadan dönülürken, 4 dükkan ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Olayda ayrıca alevlerin otogaz tamir, bakım dükkanına sıçramadan söndürülmesi de herkese rahat nefes aldırttı.

Olayın ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı