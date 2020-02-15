Sanatçılardan birlik ve beraberlik gecesi
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Sanatçılardan birlik ve beraberlik gecesi

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğin bu ay ki toplantısı 'Sevgi' teması ile gerçekleştirildi.

15.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:47
Sanatçılardan birlik ve beraberlik gecesi

Sanat Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğin bu ay ki toplantısı 'Sevgi' teması ile gerçekleştirildi.


Düzenlenen gecede sanatçılar, , Züleyha Özbay, Mustafa Sarı, , Metin Tunca, Hesna Betül Güngör, A.Nuri Eybay, Kadir Fidan, Zühre Selvitopu, Ali Rıza Özçobanlar, Büşra Aydın, Kadir Güven, Esat Anık ve Zeynel Sağ sahne olarak etkinliği katılanlara neşeli anlar yaşattılar.


Bu arada, sanata ve sanatçıya verdiği destek sebebiyle Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya'ya Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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