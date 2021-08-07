Sanatçılardan Başkan Karışık'a ziyaret
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Sanatçılardan Başkan Karışık'a ziyaret

Sanatçılardan Başkan Karışık'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Erdek ilçesine yerleşen Türk bağlama virtüözü Çetin Akdeniz, beraberinde turizm yazarı Cemalettin Akdaş, Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı ziyaret etti.

Balıkesir'in Erdek ilçesine yerleşen Türk bağlama virtüözü Çetin Akdeniz, beraberinde turizm yazarı Cemalettin Akdaş, Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Erdek'te kültür ve turizm için, neler yapılabileceği gibi konular değerlendirildi. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, kamplar bölgesinde kaba inşaatı tamamlanmış Erdek Kültür Merkezi inşaatının tamamlanarak hizmete açılması gayreti içinde olduklarını söyledi. Çetin Akdeniz ise "Artık bir Erdekli olarak turizm ve doğa cenneti bu güzel kente her türlü desteği vermeye hazırım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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