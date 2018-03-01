Sanatçı ve Sporcular Mehmetçik'e Destek İçin Sınıra Gitti

Sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e moral vermek amacıyla Kilis'e gitti.

SALDIRI YAPILAN CAMİYİ ZİYARET ETTİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş tarafından karşılanan grup, terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği roketli saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği Çalık Camisi'ni ziyaret etti. Harun Karacan, burada yaptığı açıklamada, Mehmetçik'e destek olmak için sınır hattına geldiklerini söyledi.

"KİMSE BİZİ HİÇBİR ŞEKİLDE BÖLEMEZ"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Karacan, şöyle devam etti: "Mehmetçiğimize destek olmak, halkımızın yanında olduğumuzu göstermek, askerimiz ve polisimizle beraber el ele olduğumuzu göstermek için buradayız. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim. Tüm Türkiye olarak kalbimiz burada, gönlümüz burada. Kilis halkımızla, Hatay halkımızla, Reyhanlı'da, Hassa'da her tarafta biz biriz, beraberiz. Laz'ı ile Çerkez'i ile Kürt'ü ile Abaza'sı ile halkımızla hep beraberiz, kimse bizi hiçbir şekilde bölemez."

ASKERLERLE SOHBET EDİP YEMEK YEDİLER

Heyet, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ardından Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan ile bir araya gelen heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden gruptakiler, askerlerle sohbet etti ve yemek yedi.

Heyette, eski futbolcular Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman ve Bülent Korkmaz, sanatçılar İbrahim Sarıtaş, Barış Yurtçu, Bora Yeter ve Orhan Hakalmaz da yer alıyor.

İşte ziyaretten kareler;