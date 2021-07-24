Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi
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Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Geçirdiği kalp krizinden vefat eden tiyatrocu Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının vefatının Kovid-19 ve aşı kaynaklı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Geçirdiği kalp spazmının ardından Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının ölümüyle ilgili iddialar sonrası kamuoyuna bir açıklama yaptı.

KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

56 yaşındaki Turgay Yıldız, 24 Haziran'da İstanbul'da geçirdiği kalp spazmı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'ya sevk edildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Yıldız, 22 Temmuz sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

"VEFATIN AŞIYLA İLGİSİ YOK"

Yıldız'ın ailesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatına neden olan hastalığın hikayesini anlattı ve bazı iddialara cevap verdi. Açıklamada, Turgay Yıldız'ın vefatının Kovid-19 ve aşı kaynaklı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı öyküsü olduğu kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi
Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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